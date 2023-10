I sindaci dei Comuni dell’area dei Campi Flegrei provano a spegnere tensioni dopo le parole del ministro della Protezione civile Musumeci sulla possibilita’, in presenza di determinate condizione, di alzare il livello di allerta ad arancione. “La Commissione Grandi rischi ha confermato il livello di allerta giallo rispetto al rischio vulcanico ed ha opportunamente ritenuto di potenziare i sistemi di monitoraggio al fine di garantire la sicurezza della popolazione”, hanno esordito in una nota congiunta i sindaci di Pozzuoli (Luigi Manzoni), Napoli (Gaetano Manfredi) e Bacoli (Josi Gerardo della Ragione). “Sappiamo di dover convivere con il fenomeno vulcanico e con quello bradisismico, anche nelle fasi difficili come quella attuale – hanno aggiunto -. L’attenzione del Governo e delle strutture operative centrali ci rasserena e sappiamo di dover essere consapevoli e continuare ad occuparci del nostro territorio come stiamo facendo incessantemente”.

I sindaci hanno quindi chiesto “con forza l’attivazione delle iniziative previste dal Governo nel decreto legge, e integrate dagli emendamenti richiesti dai Comuni flegrei”. “Ricordiamo a tutti di fare molta attenzione ai termini usati per la comunicazione, tenendo conto degli effetti sulla popolazione e sull’economia dei Campi Flegrei – hanno concluso -. Se ognuno si comporta in maniera consapevole, anche tutelando le singole responsabilita’, riusciremo a superare le difficolta’ e approderemo ad una nuova forma di gestione del territorio maggiormente resiliente”.