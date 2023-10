Una serata di calcio allo Stadio Maradona si è trasformata in tragedia ieri sera quando un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita nell’area di parcheggio sottostante al settore ospite. L’incidente, avvenuto durante la partita tra Napoli e Milan, ha sollevato dubbi sulla sicurezza degli impianti sportivi e ha scosso la comunità sportiva e la città di Napoli.

Ricostruzione dell’incidente:

Secondo la testimonianza di un amico della vittima fornita alla polizia, i due stavano cercando di raggiungere gli spalti attraverso un cunicolo senza biglietto. L’amico della vittima si è visto impedito l’accesso a causa del crollo di una trave e ha desistito. Tuttavia, il 42enne, residente a Bacoli, ha tentato di proseguire e, mentre si arrampicava, è caduto da un’altezza approssimativa di 20 metri, perdendo la vita nell’incidente.

Le indagini e le risposte ufficiali:

Le autorità competenti sono al lavoro per comprendere le circostanze esatte dell’incidente. Si stanno valutando sia la sicurezza dell’area circostante lo stadio sia le modalità di accesso e sorveglianza. La società gestore dello stadio ha espresso le condoglianze per la tragica perdita e ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare pienamente con le indagini in corso.