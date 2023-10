Una miracolosa catena di eventi ha salvato la vita di un uomo di 37 anni dopo una caduta dal sesto piano della sua abitazione in Piazza del Corso a Nocera Inferiore. La caduta è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, e ciò che rende questa storia incredibile è il fatto che il suo impatto sia stato attutito da una tettoia di alluminio che copre i portici dei negozi che circondano una delle piazze più frequentate della città.

La tettoia ha temporaneamente trattenuto il corpo dell’uomo, impedendo una caduta libera dal sesto piano. Anche se in seguito la struttura ha ceduto a causa del peso, la velocità di caduta si era notevolmente ridotta, contribuendo a evitare lesioni gravi. Nonostante l’incidente, il 37enne è stato portato d’urgenza all’ospedale Umberto I in gravi condizioni. La prognosi rimane riservata, ma sembra che i traumi riportati non abbiano interessato organi vitali.

La madre dell’uomo è la prima a soccorrerlo, precipitandosi in Piazza del Corso e rimanendo al suo fianco fino all’arrivo dell’ambulanza. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13, quando la piazza era particolarmente affollata, con numerosi testimoni presenti.

Le forze dell’ordine, compresi i carabinieri e la polizia locale, sono intervenuti sul posto per avviare le indagini volte a ricostruire la dinamica precisa dell’incidente.