Un’ombra di mistero avvolge la tragica morte di Romualdo Tancredi, un dipendente comunale di 44 anni, caduto da un’altezza di sei metri all’interno di Palazzo La Salle. La vittima, figlio del sindaco di Tortorella, Nicola Tancredi, è deceduta dopo aver subito gravi lesioni causate dalla caduta. A riportarlo è Il Mattino online. I fatti sono avvenuti ieri mattina quando Romualdo è stato trovato agonizzante ai piedi della tromba delle scale antincendio del palazzo comunale. Il pronto intervento dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco e degli operatori del servizio di emergenza medica 118 lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Maresca.

Tuttavia, i medici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Romualdo. Un’angiotac ha rilevato un gravissimo trauma da precipitazione con lesioni così gravi che non ha potuto sopravvivere all’intervento chirurgico. La tragica notizia della sua morte è giunta alle 12.46.

Attualmente, la salma di Romualdo è stata posta nella camera mortuaria dell’ospedale torrese e sarà oggetto di un’attenta autopsia. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause che hanno portato alla sua caduta mortale, senza escludere la possibilità che si sia trattato di un gesto volontario.

La comunità di Tortorella è sconvolta dalla perdita di un suo concittadino e dai dettagli ancora oscuri di questa tragica vicenda. L’autopsia sarà cruciale per gettare luce sulla morte di Romualdo Tancredi e per comprendere appieno le circostanze che l’hanno circondata.