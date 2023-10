In una tragica vicenda accaduta a Sant’Angelo dei Lombardi, una donna di 40 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da una scala in casa mentre svolgeva le faccende domestiche. L’incidente ha avuto luogo mentre i figli erano a scuola, ed è stato proprio il loro ritorno a casa a svelare la tragedia. Trovando la madre riversa a terra e priva di conoscenza, hanno subito chiamato i soccorsi. La donna è immediatamente assistita e trasportata all’ospedale Criscuoli-Frieri di Sant’Angelo dei Lombardi, dove i medici hanno valutato la gravità delle sue ferite. A causa dell’entità delle lesioni, si è preso il difficile ma necessario decisione di trasferirla in eliambulanza all’ospedale di Nocera Inferiore per ricevere cure specializzate.

Le ferite riportate nella caduta sembrano coinvolgere la colonna vertebrale e varie altre parti del corpo, e le sue condizioni restano molto gravi. La notizia di un incidente domestico così tragico rappresenta un triste promemoria dell’importanza di adottare misure di sicurezza nelle attività quotidiane, specialmente quando si tratta di mansioni che comportano rischi come l’utilizzo di scale. La comunità di Sant’Angelo dei Lombardi spera ora in una pronta guarigione per la donna, e i medici faranno del loro meglio per fornirle le cure necessarie per il suo recupero.