Un’inaspettata tragedia ha scosso il Palermitano, portando lutto e dolore alla comunità locale. Francesco Vincenzo Maniaci, un medico legale di 43 anni che lavorava come dipendente a contratto presso l’INPS di Trapani, ha perso la vita in un incidente stradale mentre percorreva l’autostrada A20, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. La tragica vicenda si è verificata quando un albero, situato ai lati della carreggiata, improvvisamente si è abbattuto sulla sua auto. Un enorme tronco è crollato sulla vettura del medico legale, che stava viaggiando in direzione di Palermo. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incidente, non c’era nulla da fare per Francesco Vincenzo Maniaci, e il suo decesso è constatato sul posto.

Il recupero del corpo del medico 43enne è reso possibile grazie all’intervento dei pompieri, che hanno dovuto lavorare per estrarlo dall’auto gravemente danneggiata dall’impatto dell’albero. La notizia di questa tragica perdita ha scosso la comunità locale e ha destato profondo cordoglio tra colleghi, amici e parenti.

Le circostanze dell’incidente e la caduta improvvisa dell’albero rimangono oggetto di indagine, e le autorità competenti stanno cercando di determinare le cause di questo tragico evento. La morte di Francesco Vincenzo Maniaci è un colpo devastante per la sua famiglia, i suoi colleghi e tutti coloro che lo conoscevano, ricordandolo come un professionista dedicato e una persona amata.