A Massa di Somma, si è verificato un incidente che ha scosso la comunità locale e ha portato a un’immediata azione da parte dei Carabinieri. Un uomo di 49 anni è stato denunciato per abbandono di minori dopo aver accusato ingiustamente tre giovani ragazzine di 8 anni per la scomparsa del suo cane. Questo incidente ha suscitato preoccupazione e sgomento nella comunità, evidenziando l’importanza della protezione e dell’attenzione verso i più giovani.

L’Incidente

Il dramma si è svolto intorno alle 20 di una serata apparentemente tranquilla. Tre piccole ragazze di otto anni stavano trascorrendo del tempo insieme a casa di una di loro quando il padre di una delle bambine, un uomo di 49 anni, ha accusato le tre amiche di aver fatto sparire il suo cane domestico. Convinto che le ragazzine fossero responsabili della scomparsa del suo animale domestico, l’uomo ha reagito in modo estremo.

La Reazione dell’Uomo

Il 49enne, ormai fuori controllo, ha preso la decisione sconsiderata di cacciare le tre bambine dalla sua abitazione. Spaventate e confuse, le giovani si sono ritrovate improvvisamente fuori, in strada, senza alcuna supervisione o assistenza. L’uomo le ha letteralmente abbandonate, mettendo a repentaglio la loro sicurezza e il loro benessere.

L’Appello al Negozio di Detersivi

Fortunatamente, il terrore delle tre ragazze è stato notato da un gentile negoziante locale, il cui negozio di detersivi era ancora aperto in quella fascia oraria. Le bambine sono entrate nel negozio e, con occhi spaventati, hanno chiesto aiuto al negoziante. Quest’ultimo, incredulo di fronte a questa situazione inusuale, ha agito prontamente e ha contattato i Carabinieri per riferire l’accaduto.

L’Intervento dei Carabinieri

I Carabinieri sono giunti sul posto in tempi rapidi ed hanno assicurato la sicurezza delle tre ragazzine. Hanno ascoltato attentamente le loro testimonianze e si sono resi conto che non erano colpevoli della scomparsa del cane, bensì vittime di un incidente terribile e incomprensibile. Il cane, un meticcio, scopriranno poi i militari dell’Arma, non si era mai allontanato da casa, ma era nascosto sotto un letto e non lasciava quel nascondiglio nonostante i richiami dell’uomo.

Le Conseguenze per il 49enne

Il padre delle bambine è immediatamente denunciato per abbandono di minori. Questa azione è stata presa in virtù del fatto che l’uomo aveva messo a rischio la sicurezza e il benessere delle giovani, comportamento chiaramente inaccettabile e pericoloso.