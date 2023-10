Una tragedia senza precedenti ha colpito la comunità di Mestre/Marghera questa sera, con il bilancio dell’incidente di un pullman di linea che ha fatto un volo di circa 10 metri da un cavalcavia e si è schiantato tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre. Le autorità hanno confermato la morte di 21 persone, mentre 12 sono rimaste ferite, e si teme che ci siano ancora alcuni dispersi, il cui numero potrebbe oscillare tra 4 e 5. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 20 sul cavalcavia della bretella che collega Mestre a Marghera e all’autostrada A4. Nel primo tratto in discesa, il pullman, per cause che devono ancora essere accertate, ha sfondato il parapetto e ha fatto una caduta mortale, finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, dove ha preso fuoco.

Le prime vittime recuperate sembrano essere morte carbonizzate a causa dell’incendio che ha rapidamente avvolto il mezzo rovesciato. Le immagini della tragedia sono riprese da testimoni increduli, che hanno assistito all’incidente e hanno cercato disperatamente di aiutare le persone coinvolte, ma sono costretti a tenersi a distanza a causa delle fiamme.

Le autorità locali e i soccorritori sono giunti prontamente sul luogo dell’incidente per gestire la situazione. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. In questo momento di dolore e tragedia, la comunità di Mestre/Marghera si unisce nel cordoglio per le vittime e nelle preghiere per i feriti e i dispersi, sperando di trovare tutti coloro che sono ancora dati per dispersi al più presto e di fornire loro l’assistenza necessaria.