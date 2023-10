Nel tranquillo comune di Campagna, nel pieno centro, è perpetrato un atto di vandalismo che ha visto coinvolti due minorenni. Questi giovani sono finiti scoperti e denunciati a piede libero dai carabinieri della stazione di Campagna e della compagnia di Eboli dopo aver forato gli pneumatici di diverse automobili parcheggiate in un multiparking. I due giovani vandali hanno preso di mira ben dodici veicoli, utilizzando punteruoli e cacciaviti per forare gli pneumatici. Le loro azioni sono catturate dalle telecamere del circuito di videosorveglianza posizionate nel parcheggio, che hanno ripreso i ragazzi mentre danneggiavano le automobili.

Dopo che i proprietari dei veicoli danneggiati si sono rivolti ai carabinieri per denunciare l’accaduto, è avviata un’indagine. Grazie all’identificazione dei colpevoli, i due minorenni sono segnalati al Tribunale dei Minori di Salerno.

Sembra che i due minorenni non avessero un obiettivo specifico se non quello di danneggiare le automobili. In alcuni casi, si sarebbero addirittura appostati nel multiparking per osservare la reazione degli automobilisti quando si accorgevano che le gomme delle loro auto erano sgonfie, impedendo loro di utilizzare i veicoli.

Questo episodio di vandalismo ha destato preoccupazione nella comunità locale, evidenziando l’importanza di educare i giovani al rispetto e alla legalità, così da prevenire atti dannosi e deplorevoli come quelli perpetrati da questi due minorenni.