Nella scorsa notte ad Arzano, tre ladri di appartamento hanno scelto la casa sbagliata per il loro tentativo di furto. Sono sorpresi dal proprietario della casa, un brigadiere dell’Arma in pensione, e dal figlio, anch’esso carabiniere, mentre stavano rincasando. La situazione è rapidamente sfociata in una colluttazione, durante la quale uno dei tre ladri è stato bloccato. I militari della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti tempestivamente e hanno arrestato il 52enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per cercare di individuare e catturare gli altri due ladri, che sono riusciti a fuggire portando con sé alcuni gioielli e contanti.

L’arrestato è attualmente in attesa di essere giudicato per i suoi crimini. Questo episodio dimostra quanto sia importante la prontezza e la reattività delle forze dell’ordine nel contrastare il crimine e proteggere i cittadini, anche quando si tratta di criminali che compiono atti illeciti durante la notte.