Tentata rapina sull’Asse Mediano a Napoli dove, all’altezza di Mugnano, un automobilista è stato prima indotto a fermarsi con una pietra lanciata contro la sua vettura poi inseguito, tamponato da dietro e quindi costretto a frenare bruscamente davanti. L’uomo è infine riuscito a smarcarsi e ad evitare il pressing dei banditi prendendo una direzione differente dall’auto di questi ultimi. Le immagini della tentata rapina, riprese della videocamera montata sulla vettura, sono state condivise dall’automobilista con il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Oramai – commenta Borrelli – la gente si autorganizza per difendersi dai delinquenti, sempre più numerosi e pericolosi. Ognuno corre ai ripari come può cercando di arrivare indenne a fine giornata. Ormai qui è una giungla dove la sopravvivenza è sempre più dura. Ma così non si può andare avanti. Servono più controlli, più pattuglie, un nuovo piano sicurezza e condanne più dure per certi criminali”.