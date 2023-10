Un individuo del Mandamento Baianese si trova nei guai per la devastazione di un’area boschiva di circa 8.000 metri quadrati. L’uomo è denunciato dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino per aver commesso reati di distruzione e deterioramento di habitat in un sito protetto, insieme al taglio abusivo di alberi senza autorizzazione.

L’indagine ha rivelato che l’uomo aveva tagliato alberi in un’area a rischio frane, mettendo a repentaglio la stabilità del territorio. Il bosco interessato, di circa 8.000 metri quadrati, era caratterizzato dalla presenza di alberi misti di castagno e robinia e si trovava nel comune di Baiano. L’intervento ha aumentato il rischio di frane in un’area già altamente vulnerabile, oltre a violare un’area di notevole importanza ambientale, identificata come “Pietramaula”, un sito di rilevanza comunitaria soggetto a rigidi vincoli di tutela.

L’uomo è deferito in libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e gli è inflitta una sanzione amministrativa di 2.400 euro per il suo comportamento dannoso e illegale nei confronti dell’ambiente.