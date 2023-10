Il Ministero del Lavoro annuncia una nuova opportunità per i cittadini italiani con la prossima apertura del Bonus Trasporti, programmato per mercoledì 1° novembre alle 8 del mattino. Questo bonus è un sostegno destinato a coloro che rientrano in specifici parametri di reddito, offrendo un voucher fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti dei mezzi pubblici.

Condizioni di Accesso e Utilizzo del Bonus:

Il bonus è destinato a coloro con un reddito nel 2022 non superiore a 20.000 euro, richiedendo un’autocertificazione del reddito. È essenziale utilizzare il voucher entro il mese di emissione, ma è possibile impiegarlo anche per l’acquisto di abbonamenti successivi. I minori potranno fare richiesta attraverso i genitori.

Modalità di Accesso e Aggiornamenti:

L’accesso alla piattaforma del Bonus richiede l’autenticazione tramite SPID o CIE. Attualmente, a causa dell’esaurimento dei fondi, la richiesta del bonus non è possibile. Tuttavia, i fondi non utilizzati dai bonus rilasciati a ottobre saranno resi disponibili per nuove domande a partire dalle ore 8:00 del 1° novembre.

Fondi Disponibili e Stime:

I nuovi fondi disponibili ammontano a 35 milioni di euro, aumentando il totale del bonus a 147 milioni. Considerando la richiesta passata, si stima che ci potrebbero essere circa 640.000 richieste ancora ammissibili con un voucher medio di 55 euro.