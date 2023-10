Il 2023 si prospetta come un anno ricco di opportunità per gli studenti italiani, grazie a una serie di contributi e bonus messi a disposizione dal governo. Questi incentivi sono pensati per sostenere gli studenti di ogni ordine e grado, dalle scuole superiori all’università, alleviando il peso delle spese legate all’istruzione e all’accesso a servizi essenziali. In questo articolo, esploreremo alcuni dei principali bonus disponibili e i requisiti per accedervi.

Bonus Trasporti 2023

Uno dei bonus più attesi è il bonus trasporti 2023, un contributo di 60 euro destinato all’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali. Questo bonus è accessibile agli studenti con un reddito annuo inferiore a 20.000 euro. La buona notizia è che non è necessario presentare l’ISEE per richiederlo, basta spuntare la casella inerente all’autodichiarazione. È possibile richiedere il bonus trasporti sia per sé stessi che per i figli minori fiscalmente a carico.

Bonus Gioventù: 250€ al Mese

Un’altra proposta interessante è il bonus gioventù, ancora in fase di approvazione. Se diventasse legge nella Legge di Bilancio del 2024, prevedrebbe un assegno mensile di 250 euro per un anno destinato a giovani tra i 7 e i 25 anni appartenenti a famiglie con un reddito annuale inferiore a 90.000 euro e con figli a carico.

Bonus Psicologo

Il bonus psicologo copre le spese per la terapia fino a 1.500 euro. Per il 2023, sono stati stanziati 5 milioni di euro per questo scopo, mentre per il 2024 ci saranno 8 milioni di euro a disposizione. Anche se le graduatorie dell’anno scorso sono ancora in corso di elaborazione, questa opportunità offre un supporto essenziale per coloro che necessitano di assistenza psicologica.

Bonus per Studenti delle Scuole Superiori

Gli studenti delle scuole superiori hanno accesso a ulteriori benefici, tra cui la Carta della Cultura e il bonus libri. La Carta della Cultura è riservata a chi compie 18 anni, con un ISEE non superiore a 35.000 euro, e può essere utilizzata l’anno successivo al compimento dei 18 anni. Il bonus libri, invece, offre un aiuto alle famiglie per l’acquisto dei testi scolastici, un sollievo importante per le spese annuali.

Bonus per Studenti Universitari

Gli studenti universitari non sono stati trascurati, con una serie di incentivi come il bonus 600 euro per studenti meritevoli, esenzioni e agevolazioni finanziarie. Le università e gli enti per il diritto allo studio mettono a disposizione borse di studio basate sul reddito e sul merito. Questi contributi sono fondamentali per affrontare i costi associati alla vita universitaria, comprese le tasse, i manuali e l’alloggio per gli studenti fuori sede.

Bonus Maturità e Carta del Merito

Infine, per gli studenti che si distinguono, c’è la Carta del Merito, un riconoscimento di 500 euro riservato a coloro che conseguono il massimo dei voti all’esame di Stato. Questa carta può essere accumulata con la Carta della Cultura Giovani, anch’essa del valore di 500 euro, offrendo ulteriori opportunità per gli studenti meritevoli.