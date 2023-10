In Italia, il benessere fisico e psicologico dei cittadini è al centro dell’attenzione, con numerose agevolazioni fiscali e misure che mirano a promuovere la salute e il benessere della popolazione. Anche se non esiste un “bonus salute” specifico, molte misure sono state implementate per sostenere i cittadini nelle spese legate alla salute e al benessere. In questo articolo, esamineremo le principali agevolazioni e sconti disponibili per il 2023, offerti dall’Agenzia delle Entrate, e chi può accedervi.

Detrazioni per le Spese Sanitarie al 19%

Uno dei pilastri dei benefici per la salute è rappresentato dalle detrazioni per le spese sanitarie, che permettono ai contribuenti di dedurre dal reddito imponibile le spese mediche sostenute al 19%. Le spese detraibili includono quelle legate alla pandemia di COVID-19, come i costi dei tamponi effettuati in farmacia, quelli fai da te e le spese per l’acquisto di mascherine FFP2 e FFP3.

Bonus Occhiali da Vista e Bonus Psicologo

Tra le agevolazioni legate alla salute, spiccano il “bonus occhiali da vista” e il “bonus psicologo.” Il primo consente di ottenere un voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto correttive (riservato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 euro). Il secondo, rifinanziato e potenziato per il 2023, prevede un contributo di 1.500 euro per sostenere le spese delle sedute di psicoterapia (riservato a nuclei familiari con ISEE entro 50.000 euro).

Agevolazioni per i Disabili

Importanti agevolazioni sono previste per le persone con disabilità, che coprono vari aspetti della vita quotidiana, comprese detrazioni per l’assistenza personale e altre agevolazioni economiche in base al tipo di disabilità.

Esenzione dal Ticket Sanitario

L’esenzione dal pagamento del ticket sanitario è prevista in diverse situazioni:

Età: I cittadini di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 anni sono solitamente esenti dal pagamento del ticket.

Reddito: Le persone con reddito basso possono beneficiare dell’esenzione dal ticket sanitario.

Invalidità civile: Chi ha riconosciuta l’invalidità civile è solitamente esente dal pagamento del ticket.

Determinate patologie: Alcune patologie specifiche possono dare diritto all’esenzione dal ticket.

Condizione sociale: In casi di particolare disagio sociale, è possibile ottenere l’esenzione dal ticket.

Casi particolari: Alcune situazioni particolari, come gravidanza, diagnosi precoce di tumori o accertamenti per l’HIV, consentono l’esenzione dal ticket.

Visite Intramoenia per Saltare le Liste di Attesa

Un vantaggio poco conosciuto è rappresentato dalle “visite intramoenia.” Questo permette di saltare le lunghe liste d’attesa per le visite specialistiche. Quando l’ospedale non può garantire una visita entro tempi ragionevoli, è possibile richiedere una visita in regime privato all’interno dell’ospedale, coperta dal Servizio Sanitario Nazionale.

Diagnostica Preventiva Gratuita

In Italia, è prevista anche la diagnostica preventiva gratuita attraverso screening oncologici, utili per individuare precocemente eventuali tumori. Al momento, gli screening previsti riguardano la cervice uterina, la mammella e il colon-retto.