L’aumento costante dei prezzi dei carburanti ha messo a dura prova i bilanci delle famiglie italiane e dei pendolari. Nonostante l’introduzione del prezzo medio, il caro benzina continua a rappresentare una spesa mensile significativa. Tuttavia, il governo italiano ha messo a disposizione un nuovo sostegno, il Bonus Benzina, per alleviare il peso economico dei consumatori. Ecco cosa c’è da sapere su questo bonus:

Destinatari del Bonus Benzina

Il Bonus Benzina è destinato alle famiglie che già beneficiano della social card “Dedicata a Te” del valore di 382,50 euro. Per ottenere il bonus, una famiglia deve essere composta da almeno tre membri e deve avere un valore ISEE non superiore a 15.000 euro. Queste misure mirano a fornire supporto alle famiglie in difficoltà economica a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti.

L’Importo del Bonus

Inizialmente, si ipotizzava che il Bonus Benzina sarebbe stato di 150 euro, ma ora è stato stabilito a 80 euro. Questo importo rappresenta un sostegno diretto alle famiglie per aiutarle a coprire parte delle spese di carburante. Con il prezzo medio della benzina che supera i 2 euro al litro in molte regioni italiane, questo bonus consentirà di effettuare sostanzialmente un pieno di carburante.

Come Ottenere il Bonus

Il Bonus Benzina verrà erogato automaticamente a tutte le famiglie che hanno già richiesto la social card “Dedicata a Te” e che soddisfano i requisiti di composizione familiare e valore ISEE. Non sarà necessario presentare una richiesta separata per il bonus.

Quando Arriva il Bonus

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri il 25 settembre, il prossimo passo è la pubblicazione del decreto-legge contenente le misure relative al bonus nella Gazzetta Ufficiale. Successivamente, i ministeri competenti avranno 30 giorni per definire le procedure di accredito del bonus sulla social card. Se tutto procede come previsto, si prevede che i fondi saranno disponibili per le famiglie verso la fine di ottobre o l’inizio di novembre 2023.