Nell’attuale scenario di inflazione galoppante e crescenti spese quotidiane, le famiglie italiane con figli studenti stanno facendo i conti con un carico finanziario sempre più gravoso. Ma, per fortuna, ci sono numerosi bonus e agevolazioni finanziarie disponibili per gli studenti di tutte le età, indipendentemente dal tipo di istituto scolastico o università che frequentano. Questi incentivi possono fare una differenza significativa nelle tasche delle famiglie. Ecco una panoramica dei bonus studenti 2023-24 attualmente disponibili.

Bonus Studenti: Un’Occasione per Tutti

Negli anni, i governi italiani hanno messo in atto una serie di misure volte a sostenere gli studenti attraverso bonus e premi in denaro. La buona notizia è che molti di questi bonus sono accessibili a studenti di tutte le età, indipendentemente dal livello di istruzione che frequentano, che si tratti di scuole superiori o università.

Bonus Studenti 2023-24: Guida alle Agevolazioni

Per l’anno in corso e il prossimo, sono disponibili diverse agevolazioni per gli studenti che soddisfano i requisiti specifici stabiliti dalle normative vigenti. Ecco una panoramica dei bonus studenti attualmente attivi che potrebbero alleggerire il peso finanziario delle famiglie:

Libri di Testo: Questo bonus offre un contributo per l’acquisto di libri di testo necessari per il corso scolastico. Gli studenti e le loro famiglie possono richiedere un rimborso parziale o totale delle spese sostenute per l’acquisto dei libri.

Bonus Trasporti: Gli studenti che devono affrontare costi di trasporto per raggiungere la scuola o l’università possono richiedere un bonus per coprire parte di queste spese.

Alloggio: Studenti fuori sede o universitari che devono affrontare spese di alloggio possono richiedere un contributo per sostenere queste spese.

Bonus Merito: Gli studenti con un eccellente rendimento scolastico possono ottenere premi in denaro o borse di studio come riconoscimento per i loro successi accademici.

Psicologo: Il Bonus Psicologo è un contributo destinato a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Questa misura è volta a fornire supporto alle persone in condizioni di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica. Il contributo copre le spese sostenute fino a un massimo di 50 euro a seduta e può essere richiesto attraverso l’INPS.

Borse di Studio: Le borse di studio sono disponibili per studenti meritevoli che soddisfano i requisiti specifici stabiliti dai vari enti e istituzioni. Queste borse di studio possono coprire spese scolastiche, tasse universitarie o altri costi correlati all’istruzione.

È importante sottolineare che nonostante il desiderio di introdurre un bonus per le famiglie con un guadagno annuale non superiore a 90.000 euro e figli a carico, questa misura non è stata inserita nella Legge di Bilancio 2024.

In un momento in cui i costi dell’istruzione e delle spese quotidiane continuano a crescere, è essenziale che gli studenti e le loro famiglie siano consapevoli di queste opportunità di agevolazione finanziaria.