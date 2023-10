Se avete iniziato il lavoro e il vostro bambino ha iniziato l’asilo nido, è importante essere consapevoli del Bonus Asilo disponibile per il 2023. Avete tempo fino al 31 dicembre per presentare la richiesta e beneficiare di questa agevolazione. Ecco cosa dovete sapere sul Bonus Asilo Nido:

Cos’è il Bonus Asilo Nido?

Il Bonus Asilo Nido è una misura approvata nel 2017 (legge n. 232 del 11 dicembre 2016, art.1, comma 355) che fornisce un contributo a rimborso per coprire le rette degli asili nido pubblici e privati. È destinato a cittadini italiani o a persone con un regolare permesso di soggiorno. Nel corso degli anni, la semplificazione burocratica ha facilitato l’accesso a questa agevolazione, portando il numero di beneficiari da 75.000 nel 2017 a 425.000 nel 2022.

Requisiti per il Bonus Asilo Nido:

Il bonus è rivolto a tutte le famiglie che includono bambini di età inferiore ai 3 anni, indipendentemente dalla situazione economica.

Anche se il bambino non può frequentare l’asilo a causa di una grave patologia cronica, il bonus può essere erogato per sostenere l’assistenza domiciliare. In questo caso, è necessario presentare un attestato redatto dal pediatra che dimostri che il bambino non può frequentare l’asilo per l’intero anno di riferimento.

Valore del Bonus Asilo Nido:

L’importo del bonus varia in base all’ISEE minorenni del nucleo familiare e alla zona geografica. In media, copre il 59,7% dell’importo per un nido privato e il 70,5% per quelli pubblici. L’importo varia anche in base all’asilo nido specifico. L’importo massimo annuo va da 1.500 euro a 3.000 euro, distribuiti in 11 mensilità.

Come Presentare la Domanda: Documenti Necessari:

La domanda di rimborso deve essere presentata online sul sito dell’INPS. Per accedere, è necessario autenticarsi con le credenziali SPID, CIE o CNS. Prima di effettuare l’accesso, è importante essere pronti con le seguenti informazioni:

Dati personali.

Riferimento dell’asilo nido scelto: nome, codice fiscale o partita IVA.

Estremi del provvedimento autorizzativo comunale per le strutture private.

Mensilità per cui si richiede il rimborso della retta, comprese tra gennaio e dicembre 2023.

Documentazione che dimostra l’iscrizione del bambino presso l’asilo.

Ricevuta del pagamento della retta all’asilo.

È importante ricordare che per mantenere il bonus, è necessario allegare le ricevute di pagamento delle rette entro il 1° aprile 2024. Le ricevute non devono includere l’iscrizione al nido, il pre o post scuola e l’IVA, ma devono coprire i pasti relativi alla mensilità e il bollo.

ISEE Aggiornato:

Prima di compilare la richiesta, è necessario presentare un ISEE aggiornato. In caso contrario, si riceverà l’importo minimo del bonus.

Tempo di Attesa per il Pagamento:

Non c’è una data comune di pagamento del bonus. Per verificare quando verrà accreditato il vostro bonus asilo, dovete:

Accedere al sito dell’INPS.

Cercare la voce “fascicolo previdenziale.”

Fare clic su “approfondisci.”

Fare clic su “utilizza lo strumento.”

Accedere con SPID, CIE o CNS.

Selezionare la voce “prestazioni.”

Fare clic su “pagamenti.”

Selezionare l’anno di interesse, ad esempio “bonus asilo nido 2023.”

Così, potrete visualizzare tutte le disposizioni di pagamento correlate, compresa quella per settembre, se avete presentato la prima retta a settembre.