La legge di Bilancio 2024 introduce alcune modifiche al Bonus Nido, mirando a fornire un ulteriore sostegno alle famiglie italiane per la frequenza degli asili nido. Tuttavia, è importante notare che il Bonus Nido gratuito per il secondo figlio, come riportato inizialmente in conferenza stampa, potrebbe non essere del tutto accurato. Di seguito, verranno esaminati i dettagli delle modifiche apportate al Bonus Nido nel 2024:

Importi del Bonus Nido per il primo figlio nel 2024:

Per un ISEE minore di 25.000 euro: 3.000 euro l’anno, equivalenti a 272,73 euro per 11 mensilità.

ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro: 2.500 euro l’anno, pari a 227,27 euro per 11 mensilità.

Per un ISEE superiore a 40.001 euro (o in caso di domande presentate senza ISEE): 1.500 euro l’anno, equivalenti a 136,37 euro per 11 mensilità.

È importante notare che l’importo rimborsabile tramite il Bonus Nido non può superare la retta pagata, e quindi, se la retta mensile è inferiore all’importo massimo rimborsabile, in tal caso l’asilo nido diventa gratuito.

Importi del Bonus Nido per il secondo figlio e successivi nel 2024:

Per i figli nati a partire dal 2024, è previsto un aumento dell’importo del Bonus Nido, che consente alle famiglie di recuperare ulteriori fondi in base all’ISEE. Tuttavia, questo aumento non si applica a tutti i figli successivi al primo.

È fondamentale notare che l’incremento dell’importo è valido solo per i figli nati a partire dal 2024. Ciò significa che i figli nati nel 2023 o negli anni precedenti continueranno a seguire i limiti di rimborso previsti per il primo figlio. Solo i genitori che iscrivono i figli al nido nei primi mesi di vita nel 2024 avranno diritto all’incremento. Gli altri dovranno attendere il 2025, a condizione che venga confermato.

Inoltre, per ottenere l’incremento dell’importo del Bonus Nido, il nucleo familiare deve già avere almeno un figlio di età inferiore a 10 anni.

Importi del Bonus Nido per il secondo figlio e successivi nati nel 2024:

Per i figli nati a partire dal 2024, il Bonus Nido prevede importi aumentati. Ecco gli importi massimi previsti:

ISEE minorenni fino a 25.000 euro: 3.600 euro all’anno, pari a 327,27 euro per 11 mensilità.

L’ISEE minorenni tra 25.001 e 40.000 euro: 3.100 euro all’anno, equivalenti a 281,81 euro per 11 mensilità.

ISEE minorenni sopra i 40.001 euro (o domande presentate senza ISEE): 1.500 euro all’anno, corrispondenti a 136,37 euro per 11 mensilità.

È importante notare che il nido diventa “gratuito” solo per quei secondi figli o successivi nati a partire dal 2024, la cui retta non supera i 327 euro. Tuttavia, in molte città italiane, trovare strutture con tariffe inferiori a questa soglia potrebbe essere una sfida.