Con l’arrivo dell’autunno, le famiglie italiane iniziano a guardare con preoccupazione ai costi di riscaldamento che si prospettano all’orizzonte. Tuttavia, c’è una buona notizia: il Governo italiano ha confermato il bonus pellet per il 2023. Questa agevolazione riduce l’aliquota IVA sull’acquisto del pellet dal 22% al 10% per l’intero anno 2023. L’obiettivo principale di questo incentivo è promuovere l’uso di un combustibile ecologico e sostenibile, il pellet, che è realizzato da scarti di legno non trattato ed è sempre più popolare per il riscaldamento domestico attraverso stufe e impianti dedicati.

Bonus Pellet: Quando e Come è Stato Introdotto?

La Legge di Bilancio 2023 ha confermato la disponibilità del bonus pellet per quest’anno, mirando a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica promuovendo l’adozione di sistemi energetici ecologici. Tuttavia, è importante sottolineare che il bonus pellet riguarda esclusivamente le spese legate all’acquisto di questo combustibile ecologico. Non rappresenta un incentivo per l’installazione di impianti a pellet. Coloro che desiderano acquistare e installare una nuova stufa a pellet dovrebbero invece considerare il bonus mobili, a condizione che soddisfino i requisiti legati a lavori di ristrutturazione ed efficienza energetica.

Bonus Pellet: Chi Sono i Beneficiari?

Chi può accedere al bonus pellet 2023? In generale, tutti i cittadini, indipendentemente dall’uso del pellet (per il riscaldamento domestico o altro), possono beneficiarne. Anche i titolari di partita IVA possono dedurre totalmente o parzialmente (a seconda del regime fiscale) l’IVA pagata sull’acquisto del pellet.

È importante notare che per ottenere il bonus pellet non è necessario presentare alcuna domanda. Basta acquistare il pellet e constatare un prezzo scontato rispetto a quello praticato fino a dicembre 2022. Per quanto riguarda il futuro, al momento non ci sono notizie ufficiali sul bonus pellet per il 2024. Dovremo attendere l’approvazione della Legge di Bilancio 2024 entro il 31 dicembre 2023 per saperne di più. Nel frattempo, il bonus pellet 2023 offre un sollievo benvenuto per le spese di riscaldamento durante l’autunno e l’inverno in arrivo.