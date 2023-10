In un momento economicamente difficile, il sostegno alle famiglie è cruciale. Le neo mamme, che per varie ragioni non possono allattare al seno, riceveranno un prezioso aiuto sotto forma di un bonus per il latte artificiale. Questa iniziativa mira a alleviare il peso finanziario associato all’acquisto di latte artificiale, che spesso è costoso. Vediamo come funziona questo bonus e chi può ottenerlo.

L’Importanza dell’Allattamento al Seno

L’allattamento al seno è un momento prezioso per la mamma e il neonato, in quanto contribuisce a rafforzare il legame madre-figlio e offre numerosi benefici per la salute del bambino. Il latte materno fornisce sostanze essenziali che promuovono la crescita del bambino, lo proteggono dalle infezioni e migliorano il suo sviluppo generale. Tuttavia, ci sono situazioni in cui non è possibile allattare al seno.

Il Bonus per le Mamme: Come Funziona

Il bonus per il latte artificiale è stato creato per aiutare le neo mamme a coprire il costo dell’acquisto del latte artificiale quando non possono allattare al seno per ragioni mediche. Questo bonus offre un contributo massimo di 400 euro e può essere richiesto fino al compimento del sesto mese di vita del bambino.

Chi Può Ottenere il Bonus

Per ottenere il bonus per il latte artificiale, le neo mamme devono soddisfare due requisiti principali:

Presenza di Patologia: La mamma deve essere affetta da una patologia che impedisce l’allattamento al seno. Queste patologie possono essere permanenti, come l’alattogenesi ereditaria o la mastectomia bilaterale, oppure temporanee, come la mastite tubercolare o l’assunzione di farmaci. Ogni patologia deve essere certificata da uno specialista.

ISEE Inferiore a 30.000 Euro: Il secondo requisito riguarda il reddito familiare. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia deve essere inferiore a 30.000 euro.

Dove Effettuare gli Acquisti

Gli acquisti di latte artificiale devono essere effettuati presso il centro assistenziale in cui la mamma è in cura o presso i presidi ASL, oppure presso farmacie e fornitori autorizzati dalle Regioni e Province autonome.

Come Richiedere il Bonus

Le neo mamme che soddisfano i requisiti possono presentare domanda per ottenere il bonus per il latte artificiale presso l’azienda sanitaria locale (ASL) di competenza. Sarà l’ASL a valutare la richiesta e a decidere se erogare il contributo.