Il 2023 ha portato con sé una serie di incentivi mirati a promuovere l’adozione di mezzi di trasporto ecologici, come le auto e moto elettriche. Tra questi, c’è il tanto apprezzato “Bonus Bici,” un’iniziativa che offre un incentivo significativo per chi desidera abbracciare una forma di mobilità più sostenibile, in particolare utilizzando la bicicletta. Tuttavia, è importante notare che i termini di questo incentivo variano a seconda della regione in cui si risiede, e al momento è ancora valido solo in alcune aree dell’Italia.

I Dettagli del Bonus Bici

Il Bonus Bici è un’iniziativa volta a promuovere la mobilità sostenibile attraverso l’acquisto di biciclette elettriche o a pedalata assistita. Questo incentivo offre un rimborso che può coprire fino al 70% del costo dell’acquisto della bicicletta, con un importo massimo erogabile di 1.400 euro. Tuttavia, vi sono alcune condizioni che i richiedenti devono soddisfare per ottenere questo beneficio.

Limitazioni Territoriali

Purtroppo, il Bonus Bici è attualmente disponibile solo per i residenti della regione dell’Emilia-Romagna. Le scadenze e i termini per la presentazione delle domande variano a seconda delle regioni, e nella maggior parte delle altre parti d’Italia, i termini temporali per richiedere il Bonus Bici sono già scaduti.

Come Richiedere il Bonus Bici in Emilia-Romagna

Per coloro che risiedono in Emilia-Romagna, la procedura per richiedere il Bonus Bici è relativamente semplice. Le domande devono essere presentate attraverso il sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna. È importante notare che per quest’anno le richieste possono essere inoltrate fino al 28 dicembre 2023, dopo di che i termini per le richieste relative al 2024 entreranno in vigore. È importante agire tempestivamente poiché i fondi a disposizione sono limitati, e i Bonus vengono erogati fino a esaurimento.

Dettagli sul Contributo

Il contributo può variare in base all’acquisto. Ad esempio, per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita senza la necessità di rottamare un’auto, il rimborso può arrivare fino a 1.000 euro, ma non può superare il 50% del costo del mezzo. Nel caso in cui si decida di rottamare un’auto durante l’acquisto della bici, il contributo massimo può salire fino a 1.400 euro per una cargo bike, ma il rimborso non può superare il 70% del costo del mezzo.

Modalità di Ricevimento

Una volta ottenuto il Bonus Bici, il rimborso avviene attraverso il rimborso della spesa sostenuta. I richiedenti devono presentare la fattura a loro intestata per dimostrare l’acquisto della bicicletta. Nel caso di rottamazione di un’auto, il richiedente deve essere anche il proprietario del veicolo da rottamare. Il contributo verrà quindi versato sul conto corrente bancario o postale del richiedente il bonus.