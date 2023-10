Il Governo italiano ha dimostrato un forte impegno nel sostenere le famiglie con almeno tre figli attraverso una serie di misure e bonus. Queste iniziative mirano a fornire un aiuto concreto alle famiglie numerose e a garantire loro una maggiore sicurezza economica. In questo articolo, esploreremo le principali misure di sostegno disponibili per queste famiglie.

1. Assegno Unico e Universale: Maggiorazioni per le Famiglie con Tre Figli

L’Assegno Unico e Universale rappresenta la principale misura di sostegno per le famiglie italiane con figli. Questa iniziativa ha riorganizzato ed unificato molte delle agevolazioni precedentemente disponibili, rendendole più accessibili e facili da ottenere. Una delle caratteristiche principali di questo assegno è la sua universalità, che significa che è disponibile per tutte le famiglie, indipendentemente dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L’importo dell’Assegno Unico varia in base a diversi fattori, tra cui l’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Inoltre, sono previste maggiorazioni per le famiglie con almeno tre figli a carico. A partire dal 1° gennaio 2023, le famiglie con almeno tre figli e un ISEE inferiore a 40.000 euro ricevono un incremento del 50% dell’importo base per ogni figlio di età inferiore a tre anni.

Inoltre, ci sono segnali che indicano possibili ulteriori miglioramenti nel 2024. Si sta discutendo la possibilità di estendere una maggiorazione forfettaria di 150 euro al mese alle famiglie con almeno tre figli, che al momento spetta solo alle famiglie con almeno quattro figli a carico.

2. Bonus per il Terzo Figlio in Trentino

Oltre all’Assegno Unico, alcune amministrazioni locali offrono bonus specifici per le famiglie numerose. Un esempio notevole è il “Bonus per il Terzo Figlio” riconosciuto nel 2023 dalla Provincia autonoma di Trento.

Questo bonus è una tantum e ha un valore significativo di 5000 euro. È destinato a ogni terzo figlio o successivo nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per essere idonei, i beneficiari devono soddisfare alcune condizioni, tra cui la residenza in Trentino da almeno due anni alla data della domanda e un reddito complessivo Irpef per l’anno 2021 non superiore a 50.000 euro.

Le richieste di questo bonus possono essere presentate dai percettori dell’Assegno Unico provinciale tra luglio 2023 e giugno 2024, presso l’Agenzia provinciale di assistenza e informazione e la previdenza integrativa o attraverso gli sportelli di assistenza e informazione al pubblico della provincia, compresi i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Altre famiglie possono presentare domanda scrivendo all’indirizzo Pec indicato, rispettando un termine di due mesi dalla nascita o dall’adozione del figlio e soddisfacendo i requisiti stabiliti.

3. ISEE Famiglie con Figli: Maggiorazioni in Base al Numero di Figli

Infine, è importante menzionare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e le maggiorazioni associate in base al numero di figli a carico. L’ISEE è calcolato in base alla situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare e alla sua composizione.

Le famiglie con figli beneficiano di maggiorazioni specifiche in base al numero di figli:

0,20 per 3 figli minorenni

0,35 per 4 figli minorenni

0,50 per 5 figli minorenni

Queste maggiorazioni riflettono l’impegno del Governo nel fornire un sostegno aggiuntivo alle famiglie numerose, contribuendo a garantire una migliore qualità della vita per i loro membri.