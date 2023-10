La Legge di Bilancio per il 2023 ha portato notizie positive per coloro che necessitano di assistenza psicologica, rendendo il bonus psicologo strutturale per il 2023 e il 2024. Inoltre, gli importi del bonus sono stati notevolmente incrementati, passando da 600 a 1500 euro. Queste misure mirano a sostenere i cittadini italiani in un momento in cui la salute mentale è diventata una preoccupazione di primo piano.

Il bonus psicologo era stato inizialmente introdotto con il Decreto Sostegni bis, ma era rimasto in sospeso in attesa del relativo decreto attuativo, che è stato annunciato il 27 maggio dal Ministro della Salute Roberto Speranza.

Requisiti e Modalità di Domanda:

I requisiti per richiedere il bonus psicologo sono i seguenti:

Essere cittadini italiani, senza limiti di età.

Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare non superiore a 50.000 euro.

Le istruzioni dettagliate per presentare domanda si trovano nella circolare n. 83 pubblicata dall’INPS il 19 luglio. L’importante è che il bonus è stato reso accessibile a cittadini di tutte le età, eliminando limiti basati sull’età.

Aumento degli Importi:

L’aspetto più significativo delle modifiche apportate al bonus psicologo è l’incremento degli importi. Nel 2022, i contributi variavano a seconda dell’Isee del richiedente:

600 euro con Isee fino a 15.000 euro.

400 euro con Isee tra 15.000 e 30.000 euro.

200 euro con Isee tra 30.000 e 50.000 euro.

Tuttavia, per il 2023, l’importo del bonus è stato aumentato da 600 a 1.500 euro, anche se al momento l’INPS non ha specificato se ci saranno scaglionamenti di importi in base all’Isee o se ogni richiedente riceverà l’importo massimo.

Procedura di Richiesta:

La procedura di richiesta del bonus psicologo per il 2023 è attualmente bloccata, in attesa dell’apertura delle nuove procedure telematiche da parte dell’INPS. Una volta disponibili, l’INPS elaborerà una graduatoria basata sul reddito dichiarato dei richiedenti, determinando chi potrà beneficiare del bonus. Sarà quindi importante attendere le indicazioni dell’INPS e seguire la procedura specifica per presentare la domanda.

In caso di accettazione della domanda, l’INPS fornirà ai beneficiari un codice univoco e l’importo del bonus, che dovrà essere utilizzato entro 180 giorni. Il beneficiario dovrà comunicare il codice al professionista psicologo per fissare un appuntamento.

Terminata la seduta, il professionista emetterà una fattura intestata al beneficiario, indicando il codice univoco e il codice fiscale, e inserirà tutti i dati relativi alla prestazione nella piattaforma INPS. Queste misure mirano a garantire che l’assistenza psicologica sia accessibile a coloro che ne hanno bisogno in un momento di crescente attenzione alla salute mentale.