Il governo italiano ha annunciato un pacchetto di misure volte a fornire sostegno economico ai lavoratori a tempo parziale ciclico e a incentivare l’uso del trasporto pubblico locale. Tra queste misure, spicca un’indennità “una tantum” di 550 euro, che verrà erogata una sola volta, e il rifinanziamento del contributo per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico.

Indennità “Una Tantum” da 550 Euro

L’indennità “una tantum” da 550 euro sarà destinata a oltre 50.000 lavoratori, per l’esattezza 54.450, con contratti a tempo parziale ciclico. Questi lavoratori, pur avendo contratti a tempo indeterminato, svolgono l’attività lavorativa solo in determinati periodi dell’anno. Ad esempio, bagnini o addetti ai parchi divertimento potrebbero lavorare solo durante l’estate, mentre il personale delle mense scolastiche non presta servizio durante il periodo estivo.

I requisiti per ottenere questa indennità includono:

Avere un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nel 2022 con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa.

Aver lavorato complessivamente non meno di sette settimane e non più di venti settimane a causa di sospensioni cicliche della prestazione lavorativa.

Non essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né essere percettori della NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) o di un trattamento pensionistico.

L’INPS sarà responsabile di erogare il contributo, e i lavoratori interessati dovranno attenersi alle istruzioni fornite dall’Istituto nazionale di previdenza sociale per presentare le domande. L’anno precedente, la scadenza per la richiesta dell’indennità era fissata alla fine di novembre.

Bonus per il Trasporto Pubblico di 60 Euro

Oltre all’indennità “una tantum,” il governo ha anche rifinanziato il contributo di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e ferroviario. Questo bonus mira a incentivare l’uso del trasporto pubblico e a ridurre l’uso di veicoli privati, contribuendo così a una mobilità più sostenibile.

Il contributo da 60 euro sarà disponibile per le persone con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) massimo di 20.000 euro. Dovrebbe essere possibile richiedere il voucher a partire dal primo novembre, quando il portale dovrebbe riaprire alle domande.