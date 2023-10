A partire da gennaio 2024, il sussidio formazione e lavoro sarà un nuovo strumento di supporto economico in Italia, affiancando l’assegno di inclusione e sostituendo il reddito di cittadinanza. È fondamentale comprendere chi avrà accesso a questo nuovo bonus e quali saranno i requisiti per richiederlo.

Requisiti dei beneficiari:

Esclusione dall’assegno di inclusione: Per essere idonei al sussidio formazione e lavoro, il nucleo familiare non deve avere diritto all’assegno di inclusione. Questo significa che non possono beneficiare di entrambi i sostegni economici contemporaneamente.

Composizione del nucleo familiare: Il nucleo familiare che richiede il sussidio deve essere composto esclusivamente da persone tra i 18 e i 59 anni che non sono affette da disabilità e che non sono stati presi in carico dai servizi sociali poiché rientrano in categorie non immediatamente attivabili nel mondo del lavoro.

Requisiti di cittadinanza: Possono richiedere il sussidio formazione e lavoro i seguenti gruppi di cittadini:

Cittadini italiani o loro familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Cittadini di altri Paesi dell’Unione europea o loro familiari con diritto di soggiorno permanente.

Cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Cittadini titolari dello status di protezione internazionale o apolidi in possesso di un permesso analogo.

Requisiti economici:

Per quanto riguarda i requisiti economici, il bonus è destinato ai nuclei familiari in uno stato di bisogno. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) del nucleo familiare deve essere inferiore a 6.000 euro. Inoltre, il reddito familiare deve essere inferiore a questa cifra moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza utilizzato ai fini dell’Isee.

Limiti patrimoniali:

Sono previsti anche limiti al patrimonio, tra cui:

Patrimonio immobiliare.

Valore dell’abitazione principale.

Patrimonio mobiliare.

Presenza di beni di lusso.

Durata del bonus:

Il sussidio formazione e lavoro sarà erogato per un periodo limitato, con una durata massima di 12 mesi. Tuttavia, questo periodo può essere prolungato in base alla partecipazione del beneficiario a un progetto di reinserimento educativo. In questo modo, il programma offre ai destinatari una possibilità di migliorare la propria situazione economica e lavorativa nel corso del tempo.