Il bonus di 350 euro, finalizzato a sostenere il reddito delle persone con un basso ISEE, è una novità importante con specifici vincoli e requisiti. Per continuare a beneficiare dell’importo, è necessario soddisfare determinate condizioni per un periodo di 12 mesi. Ecco come ottenere il bonus e quali sono i requisiti:

Requisiti per la Domanda: Il bonus è destinato a coloro che non percepiscono altri sussidi, come il Reddito di Cittadinanza o la NASPI, e non hanno altri benefici in corso. È pensato per fornire un supporto finanziario temporaneo e per agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro.

Procedura di Domanda: È possibile fare domanda online tramite il sito dell’INPS. A partire dal 1 gennaio, sarà anche possibile richiedere il bonus attraverso i CAF e i patronati abilitati.

Informazioni Necessarie: Durante la procedura di domanda, dovrai fornire informazioni personali, dati sulla cittadinanza, residenza e sul tuo documento di identità. Inoltre, dovrai dichiarare la tua disponibilità immediata al lavoro.

Modalità di Pagamento: Durante la domanda, dovrai scegliere come ricevere il pagamento del bonus: tramite bonifico, libretto postale o bonifico domiciliato.

Importo e Durata: Il bonus ammonta a 350 euro al mese e viene erogato per un periodo di 12 mesi.

Utilizzo del Bonus: Per continuare a ricevere il bonus, è necessario partecipare a iniziative di pubblica utilità e formazione. Se non si partecipa a tali iniziative nel corso del tempo, la domanda decade.

Procedura Successiva: Una volta inviata la domanda, otterrai un numero di protocollo e dovrai accedere al sito Siisl per attivare la tua posizione presso i centri per l’impiego. Qui dovrai inserire il tuo curriculum vitae e compilare la dichiarazione di immediata disponibilità e il Patto di attivazione digitale. È anche necessario indicare tre agenzie locali su cui fare affidamento in base alla tua residenza. Questo passaggio è obbligatorio per ricevere i fondi.

Percorsi Formativi e di Lavoro: Una volta che hai completato la procedura, i 350 euro vengono erogati, e puoi accedere a vari percorsi di orientamento e formazione. Se ricevi un’offerta di lavoro, non puoi rifiutarla. I rapporti di lavoro che ne derivano devono essere almeno a tempo parziale al 60% e a tempo determinato, con una durata minima di un mese e non devono distare oltre 80 km dalla tua residenza.

L’obiettivo di questo beneficio è stimolare il mercato del lavoro e promuovere politiche attive per l’occupazione. È importante seguire attentamente tutti i passaggi e soddisfare i requisiti per continuare a ricevere il bonus per l’intero periodo di 12 mesi.