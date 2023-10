In un momento economico delicato come quello che l’Italia sta attraversando, il tema dei bonus e delle agevolazioni statali è diventato di primaria importanza. Il governo italiano ha adottato una serie di misure volte a contrastare la povertà e la disoccupazione, con l’obiettivo di sostenere diverse categorie di cittadini.

Tra queste misure, il Bonus SAR (Sostegno al Reddito) erogato da FormaTemp, il Fondo che si occupa della gestione bilaterale della formazione e del sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, ha attirato l’attenzione come una risorsa meno conosciuta ma altamente utile per coloro che hanno perso il loro lavoro. In questo articolo, esamineremo i requisiti d’accesso a questo bonus e come richiederlo.

I Requisiti d’Accesso al Bonus SAR 2023

Il Bonus SAR 2023 rappresenta un importante sostegno al reddito offerto a chi ha perso il lavoro in somministrazione. L’importo erogato da FormaTemp oscilla tra i 780 e i 1.000 euro, ma per poter beneficiare di questa prestazione, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici:

Disoccupazione di almeno 45 giorni: Per essere idonei al Bonus SAR, i lavoratori devono essere disoccupati da almeno 45 giorni a partire dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

Lavoro precedente in somministrazione: Inoltre, devono avere lavorato per almeno 110 giorni (o 440 ore, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’ultimo anno a partire dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL): Altri beneficiari possono essere coloro che sono disoccupati da almeno 45 giorni e hanno concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL) ai sensi dell’art. 25 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) dell’Agenzia per il Lavoro.

Lavoro nell’ultimo anno: Infine, i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni devono aver lavorato per almeno 90 giorni (o 360 ore, nelle stesse condizioni di part-time sopra menzionate) nell’arco degli ultimi dodici mesi, a partire dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

Una volta soddisfatti questi requisiti, chi ha diritto al Bonus SAR può presentare la propria istanza tramite il portale FormaTemp. La richiesta può essere inoltrata tra il 106º e il 173º giorno dopo l’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione. Inoltre, è importante notare che dopo aver maturato 45 giorni di disoccupazione, il richiedente dovrà aspettare ulteriori 60 giorni prima di poter presentare la domanda di sostegno. Questa richiesta può essere gestita in modo autonomo, direttamente sul portale web FormaTemp, oppure con il supporto di un caf o di un ente di patronato.

Il Bonus SAR rappresenta una risorsa importante per chi si trova in una situazione di disoccupazione dopo un contratto di lavoro in somministrazione. La sua erogazione mira a fornire un supporto finanziario durante un periodo difficile e incerto, offrendo una certa stabilità economica a coloro che ne fanno richiesta e soddisfano i requisiti stabiliti.