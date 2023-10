Il nuovo Decreto Energia del 29 settembre è varato per fornire assistenza alle famiglie che stanno affrontando l’aumento dei costi della vita e delle tariffe energetiche. Una delle misure prevede l’assegnazione di un bonus carburante, in cui verranno caricati €80 sulla Carta Spesa. Tuttavia, sorge la domanda su come queste somme possano essere utilizzate da coloro che non possiedono un’auto o scelgono di non guidarla.

Il governo ha fornito una risposta chiara a questa domanda, garantendo che questi fondi non saranno sprecati. Gli €80 saranno caricati sulla Carta Spesa e potranno essere utilizzati in due modi principali: come bonus carburante o per l’acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici. Questo significa che anche coloro che non dispongono di un’auto avranno la possibilità di trarre vantaggio da questo sostegno economico.

Il decreto prevede l’aggiornamento del regolamento che disciplina l’utilizzo della Carta Spesa, aprendo la possibilità di utilizzare il credito non solo per l’acquisto di beni di prima necessità ma anche per gli abbonamenti ai mezzi del trasporto pubblico locale. Questa iniziativa mira a fornire una soluzione flessibile per le famiglie, consentendo loro di adattare l’uso del bonus alle proprie esigenze, indipendentemente dalla loro situazione di mobilità.

Per implementare questa misura, sono stanziati 100 milioni di euro, destinati a un milione e trecentomila carte. Il valore esatto del bonus carburante sarà di circa €77. Nonostante l’importo possa sembrare relativamente modesto, in un momento di crescente inflazione e cari prezzi, ogni contributo può risultare utile per le famiglie italiane.

Mentre il governo cerca di affrontare il fenomeno dell’inflazione e dei costi crescenti, si spera che la Banca Centrale Europea possa fornire soluzioni a lungo termine per mitigare questa sfida economica che colpisce tutte le fasce della popolazione.