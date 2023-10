Il governo Draghi aveva introdotto il bonus anti-inflazione pari a 150 euro come misura per fronteggiare l’impennata dei prezzi. Questo bonus è erogato in più fasi tra il novembre 2022 e la primavera 2023. Tuttavia, alcune categorie di beneficiari non hanno ancora ricevuto questi fondi, e l’INPS sta finalmente lavorando per completare l’erogazione. In questo articolo, faremo chiarezza su chi ha diritto al bonus da 150 euro e quando ci si può aspettare di riceverlo nel mese di ottobre.

Chi Ha Diritto al Bonus da 150 Euro

Il Decreto Aiuti ter ha stabilito che i beneficiari dell’indennità una tantum da 150 euro sono i seguenti:

Lavoratori dipendenti.

Pensionati.

Titolari di Partita IVA.

Disoccupati.

Dottorandi.

Assegnisti di ricerca.

Lavoratori stagionali.

Lavoratori domestici.

Percettori del Reddito di Cittadinanza.

Per essere idonei a ricevere il bonus, è necessario avere un reddito annuale inferiore a 20.000 euro.

Ricevimento del Bonus 150 Euro a Ottobre

L’INPS ha annunciato che gli accrediti del bonus da 150 euro saranno effettuati nel mese di ottobre per le categorie di beneficiari che non hanno ancora ricevuto questi fondi. Ciò include i titolari di NASPI e coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola. Dopo mesi di attesa e ritardi, l’INPS ha finalmente ripreso l’erogazione di questi bonus.

Per quanto riguarda i percettori del Reddito di Cittadinanza, va notato che ogni famiglia può beneficiare di un solo bonus da 150 euro. Se il bonus è già stato erogato a uno dei membri della famiglia, gli altri non potranno riceverlo. L’INPS ha impiegato più tempo per verificare e liquidare i pagamenti dell’indennità una tantum, ma ora sembra che questi siano in fase di completamento.

Data di Accredito del Bonus 150 Euro per i Percettori del Reddito di Cittadinanza

Per i percettori del Reddito di Cittadinanza, il bonus da 150 euro potrebbe essere accreditato tra il 28 e il 31 ottobre 2023. Al momento, l’INPS non ha fornito date specifiche per questi pagamenti, ma ci si può aspettare che siano effettuati entro la fine del mese di ottobre. Con questa erogazione, si chiude definitivamente il capitolo relativo all’indennità anti-inflazione, che è stata una misura di supporto importante per le famiglie italiane di fronte all’impennata dei prezzi.