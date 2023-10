Ecco un elenco delle agevolazioni fiscali ancora disponibili per il Bonus Casa 2023 e che si possono ancora richiedere in questa ultima parte dell’anno.

1. Bonus Ristrutturazioni: Questo bonus può essere utilizzato per lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, come l’installazione di scale o la sostituzione degli infissi. Consente una detrazione fiscale fino al 50% delle spese sostenute, entro un limite di 96.000 euro. La detrazione viene recuperata attraverso 10 rate annuali.

2. Sismabonus: Questo bonus varia tra il 50% e l’85% a seconda dell’area sismica in cui si trova l’unità immobiliare ed è applicabile a interventi di adeguamento antisismico.

3. Bonus Barriere Architettoniche: Offre una detrazione del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche o l’installazione di impianti per disabili, sia in condomini che in singole unità immobiliari.

4. Bonus Mobili: Permette di ripartire in dieci rate annuali l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A, fino a un massimo di 8.000 euro nel 2023 (5.000 euro nel 2024).

5. Bonus Verde: Questo bonus consente di ottenere una detrazione del 36% per interventi di sistemazione a verde, come l’installazione di recinzioni, realizzazione di pozzi, coperture verdi e giardini pensili. La spesa è recuperabile in 10 rate annuali.

6. Bonus Acqua Potabile: Offre un credito d’imposta al 50% (con un limite di spesa di 1.000 euro, 5.000 euro per le imprese) per l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile.

7. Bonus Riqualificazione Energetica: Questi bonus coprono interventi di miglioramento della performance energetica degli edifici, come l’installazione di pannelli solari o caldaie più efficienti. La detrazione varia tra il 50% e il 65% a seconda del tipo di intervento e del grado di aumento della classe energetica. Il limite massimo di spesa può arrivare fino a 100.000 euro e, in generale, è possibile recuperare la detrazione anche attraverso cessione del credito e sconto in fattura.