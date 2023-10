Una sequenza di scosse di terremoto ha scosso la regione dei Campi Flegrei nella serata di oggi, portando preoccupazione tra i residenti locali. Le scosse hanno iniziato alle ore 23:02 e si sono protratte fino alle 23:16, con il terremoto di maggiore intensità registrato alle 23:05. Il terremoto più significativo ha raggiunto una magnitudo di 1.9 e una profondità di soli 0.7 chilometri. L’epicentro è localizzato nella zona della Solfatara, una delle aree vulcaniche più attive della regione.

Questo sisma ha avuto un impatto avvertibile nelle città circostanti, tra cui Pozzuoli, Quarto, Fuorigrotta e Bagnoli. Gli abitanti delle zone colpite hanno segnalato l’accadimento sismico accompagnato da un boato, causando una crescente preoccupazione tra la comunità locale.

Le autorità locali e l’Osservatorio Vesuviano stanno monitorando attentamente la situazione e fornendo aggiornamenti costanti sulla situazione sismica nella regione. Finora, non sono stati segnalati danni strutturali o feriti, ma le precauzioni sono state prese per garantire la sicurezza della popolazione. Le scosse di terremoto avvengono in un contesto geologico notoriamente complesso e vengono seguite con grande attenzione dagli esperti.

Questo episodio sismico arriva dopo un breve periodo di relativa calma, alimentando le preoccupazioni tra i residenti che vivono in una regione geologicamente instabile. I Campi Flegrei sono noti per la loro attività vulcanica e sismica, ed eventi come questo servono come un promemoria della necessità di essere preparati e pronti per situazioni di emergenza.