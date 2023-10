Prima della partita tra Salernitana e Cagliari presso lo stadio Arechi di Salerno, i Carabinieri della Compagnia di Salerno, in collaborazione con i Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) e i Nil (Nuclei Investigativi del Lavoro), hanno effettuato controlli approfonditi nell’area dell’ospitalità. Durante queste verifiche, è emerso che i locali non erano idonei e non conformi alle normative per la somministrazione di cibi preparati al momento. Questa scoperta ha portato alla chiusura temporanea della cucina nella zona dedicata all’ospitalità.

La decisione di chiudere la cucina è stata motivata dalla mancanza di documentazione necessaria a garantire la regolarità del servizio. I controlli sono condotti in tutto l’impianto sportivo, inclusi i punti ristoro e le aree destinate all’ospitalità.

Al momento, gli accertamenti sono ancora in corso, ma non si esclude la possibilità di sanzioni per le irregolarità riscontrate. Questo episodio sottolinea l’importanza dei controlli per garantire che le strutture di ospitalità e di ristorazione rispettino le normative igieniche e di sicurezza necessarie per proteggere la salute dei consumatori.