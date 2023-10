Blitz antidroga dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia (Napoli). Quattro le persone arrestate tra Sant’Antonio Abate e Lettere. Durante una perquisizione nell’abitazione di una casalinga incensurata nella cittadina del castello medievale, i militari hanno trovato 4 chili di marijuana, due stecchette di hashish e due bilancini di precisione. In casa anche i due figli, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Anche loro sono finiti in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. Sequestrata anche una pistola scacciacani senza tappo rosso. A guidare i carabinieri, viene riferito, l’odore di erba, nascostata in vari ambienti della casa. Stesso reato per un 20enne di Sant’Antonio Abate.

Nel suo appartamento marijuana e hashish per oltre 40 grammi, un bilancino di precisione e 770 euro in contante ritenuto provento illecito. Tra le mani anche alcuni documenti contabili sui quali era riportato il registro delle cessioni con relativo introito. I 4 sono stati sottoposti ai domiciliari, in attesa di raccontare al giudice la loro versione dei fatti.