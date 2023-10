Una tragica perdita ha sconvolto la comunità di Paese il 29 settembre, quando un bambino di soli dieci mesi è trovato senza vita all’interno dell’asilo nido privato “Raggio di Luna” a Porcellengo, nelle vicinanze della chiesa della frazione. Il cuore della comunità è spezzato dalla notizia della morte di questo giovane angelo, che non si è più svegliato dopo il suo riposino pomeridiano. Le educatrici dell’asilo hanno lanciato l’allarme quando hanno scoperto il bambino in uno stato di incoscienza. I soccorsi sono immediatamente chiamati, ma, nonostante gli sforzi intensi del personale del Suem, il piccolo non ha potuto essere salvato, ed è dichiarato deceduto a causa di un arresto cardiaco.

La notizia ha generato una valanga di emozioni tra i genitori italiani del bambino e ha colpito duramente il personale dell’asilo, nonché gli altri genitori dei bambini che frequentano la struttura. La morte di un così giovane membro della comunità è una tragedia che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che sono coinvolti.

I genitori del bambino, dopo aver ricevuto la terribile notizia, sono colti da un profondo shock emotivo e sono accompagnati in ospedale per ricevere assistenza medica e supporto psicologico. La loro perdita è incommensurabile, e la comunità è unita nel loro dolore.

In momenti di tragedia come questo, la solidarietà tra la comunità è fondamentale. Amici, parenti e vicini si sono stretti intorno ai genitori in lutto, offrendo il proprio sostegno e conforto in un momento così difficile.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause precise di questa tragedia e garantire che siano adottate le misure necessarie per evitare futuri incidenti simili. L’asilo nido “Raggio di Luna” è stato temporaneamente chiuso mentre vengono condotte approfondite indagini sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita.