Una vasta operazione anti-truffa ha portato all’arresto di una pericolosa gang di truffatori che operava tra Napoli e diverse province limitrofe. Questi presunti truffatori sono infatti accusati di aver compiuto ben 25 colpi tra maggio 2020 e settembre 2021, accumulando un bottino di migliaia e migliaia di euro. Alla testa di questa organizzazione criminale si trovava Mario Biancardi, un 27enne napoletano residente in via Duomo, e la sua banda di complici. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia Napoli Centro, che hanno svolto un’indagine approfondita che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Tra gli arrestati figurano Salvatore Battista, conosciuto come “Totore,” un 42enne di vico Paradiso alla Salute; un 33enne di vico Purgatorio ad Arco; Ciro Della Monica, soprannominato “Cirolino,” un 24enne anche lui del quartiere Sanità, e Raffaele Di Guida, detto “Banana,” un 26enne di discesa Sanità. Nell’inchiesta compaiono altre nove persone, tra cui due donne, tutte accusate di associazione per delinquere.

La tecnica utilizzata dalla gang era quella del “finto nipote,” un inganno mirato ad anziani creduloni. Tuttavia, la parte più difficile di questo genere di truffe consisteva nel convincere le vittime. Il capo, Mario Biancardi, e i suoi collaboratori avevano il compito di convincere gli anziani a consegnare denaro o gioielli in cambio di un finto pacco.

Gli investigatori hanno scoperto che l’organizzazione operava da un’abitazione nel centro storico, utilizzando apparecchi e sim-card intestate a terze persone ignare, spesso cittadini stranieri. Nel contempo, emissari erano pronti a entrare in azione per completare la truffa, evitando che le vittime potessero contattare familiari o amici per chiedere consigli.

L’indagine ha documentato la realizzazione di 25 episodi di truffa, di cui 5 tentati e 20 consumati, nelle province di Napoli, Caserta, Salerno e Latina. Ogni membro dell’organizzazione aveva un ruolo specifico nell’organizzazione delle truffe.

L’operazione ha portato all’arresto di cinque persone in flagranza di reato, consentendo il sequestro di 11.000 euro in contanti e vari gioielli, provento delle truffe e restituiti agli anziani che li avevano riconosciuti come propri.

I nomi degli arrestati:

SALVATORE BATTISTA (CARCERE) NAPOLI, 29/01/1981

MARIO BIANCARDI (CARCERE) NAPOLI, 04/01/1996

ROSA COPPOLA NAPOLI, 12/11/1991

MARIANO CROCONO (CARCERE) NAPOLI, 19/03/1990

CIRO DELLA MONICA (CARCERE) NAPOLI, 30/04/1998

RAFFAELE DI GUIDO (CARCERE) NAPOLI, 02/01/1997

ROSARIO ERRICO NAPOLI, 21/01/1976

ANTONIO ESPOSITO NAPOLI, 12/09/1963

LUISA LENDANO NAPOLI, 28/12/1970

LUCA LIMONGELLO NAPOLI, 06/11/2002

FABIO MARINO NAPOLI, 01/03/1980

CONCETTA PETROSINI NAPOLI, 16/01/1981

MICHELE ROMANO NAPOLI, 22/02/1990

VINCENZO RUSSO NAPOLI, 22/02/1980