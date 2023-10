Nel primo pomeriggio di oggi, un incendio ha coinvolto un autotreno sulla autostrada A1 in direzione Napoli, poco prima del casello di Caianello, al km 698,500. La squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, è intervenuta prontamente per gestire la situazione di emergenza. L’incendio è causato da un guasto tecnico all’autotreno, che si era fermato in una piazzola di sosta. Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco sul luogo dell’incidente, l’autotreno era completamente avvolto dalle fiamme, generando una colonna di fumo denso che ha creato disagi alla circolazione nella zona.

In supporto alla squadra di Vigili del Fuoco, è inviata un’autobotte dalla sede centrale del Comando. Grazie alla tempestiva risposta delle autorità, l’incendio è stato rapidamente domato e il veicolo è stato messo in sicurezza.

Fortunatamente, non sono state riportate persone coinvolte nell’incidente, il che è un sollievo considerevole in una situazione così pericolosa. La pronta e efficace risposta dei Vigili del Fuoco ha contribuito a evitare potenziali conseguenze più gravi.