Nella tarda serata di ieri, un’auto è stata avvolta dalle fiamme nella frazione Aterrana di Montoro. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale ha evitato che le fiamme si propagassero, ma purtroppo si sono registrati danni alla facciata di una vicina chiesa. L’incidente ha avuto luogo poco prima della mezzanotte in via Madonna delle Grazie, quando un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco sono stati prontamente allertati e si sono precipitati sul posto per domare l’incendio.

Grazie all’efficace intervento dei pompieri, le fiamme sono state spente in breve tempo, impedendo ulteriori danni e garantendo la sicurezza della zona circostante. Tuttavia, nonostante la rapida risposta, si sono verificati danni alla facciata della vicina chiesa, a causa del calore e del fumo generati dall’incendio dell’auto.

Al momento, le autorità stanno conducendo un’indagine per determinare le cause dell’incendio dell’auto. Gli inquirenti cercano di stabilire se si sia trattato di un incidente o se ci siano elementi che possano far pensare a un incendio doloso. Gli abitanti della zona sono stati sollevati dall’intervento immediato dei vigili del fuoco e dalla loro capacità di contenere l’incendio, evitando conseguenze più gravi.