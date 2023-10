Una tragica vicenda si è verificata nelle prime ore di oggi a Napoli, quando un uomo di 61 anni ha perso la vita in un incidente stradale. L’uomo stava guidando la sua auto, una Ford Fiesta, quando si è schiantato contro il monumento a Giuseppe Garibaldi, situato a pochi passi dalla stazione centrale di Napoli. L’incidente è avvenuto poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime informazioni, l’uomo era un dipendente di una ditta di pulizie che operava negli ospedali di Napoli e stava recandosi al lavoro al momento dell’incidente. Purtroppo, quando sono intervenuti i soccorsi, l’uomo era già deceduto.

Sul luogo dell’incidente sono giunte le autorità locali, tra cui la Polizia Locale, per effettuare i rilievi e condurre gli accertamenti necessari. La sezione Infortunistica Stradale, guidata dal capitano Antonio Muriano, si sta occupando delle indagini per stabilire le cause esatte dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il 61enne abbia perso il controllo del suo veicolo, che si è poi schiantato contro il piedistallo della statua di Garibaldi. Inoltre, si è appreso che al momento dell’impatto l’uomo non indossava la cintura di sicurezza, il che ha comportato che il suo corpo fosse proiettato in avanti, causandogli un grave trauma cranico.

A seguito di questo trauma cranico, il corpo della vittima è sequestrato in attesa dell’autopsia. L’autopsia dovrà stabilire se il decesso dell’uomo sia stato causato da un malore fulminante avvenuto prima dell’incidente o se sia avvenuto a seguito delle ferite riportate nell’incidente stesso.