Ieri poco dopo le 12:30, la Galleria Monte Pergola nel raccordo autostradale Avellino-Salerno è stata teatro di un inferno a causa di un violento incendio che ha coinvolto un’auto in transito. L’incidente ha causato fiamme, fumo denso, aria irrespirabile e ha reso la visibilità all’interno della galleria praticamente nulla. La circolazione stradale è andata in tilt per diverse ore, causando pesanti disagi a chi percorreva quella tratta autostradale.

L’Incidente

L’incendio è stato innescato da un’auto che stava attraversando la galleria in direzione del capoluogo irpino. Le fiamme sono scoppiate improvvisamente dal vano motore e hanno rapidamente avvolto una Citroen C3. Fortunatamente, a bordo dell’auto c’erano una famiglia di tre persone proveniente da Cava dei Tirreni: padre, madre e figlio, che sono riusciti a evacuare l’auto in tempo, poco prima dell’uscita della galleria in direzione Sarino. Per fortuna, nessuno dei tre ha riportato ferite gravi, ma lo spavento è stato notevole.

L’incendio ha generato fumo nero, oscurando la visibilità all’interno della galleria e causando panico tra gli automobilisti intrappolati. La centrale operativa dei vigili del fuoco di Avellino ha ricevuto diverse segnalazioni dell’incidente, e una squadra di soccorso è intervenuta immediatamente per prestare assistenza alla famiglia coinvolta e aiutare gli altri automobilisti a uscire dalla galleria.

Ripercussioni sulla Circolazione

L’incendio ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. La galleria è rimasta chiusa fino alle 14, bloccando il traffico in entrambi i sensi di marcia. Le pattuglie della Polizia stradale hanno gestito il traffico e indirizzato gli automobilisti su percorsi alternativi attraverso Serino, Solofra e Montoro.