Momenti di terrore hanno scosso la Fondovalle Isclero ieri mattina in seguito a un grave incidente stradale che ha coinvolto due veicoli, causando quattro feriti, tra cui due bambini. L’incidente ha avuto luogo all’uscita di Dugenta e ha visto lo scontro tra una Fiat 500 e una Citroen C3, con un impatto così violento da provocare persino un incendio che ha coinvolto la Citroen. Le quattro vittime coinvolte nell’incidente sono trasportate in ospedale a Benevento per ricevere le cure necessarie. Tra loro, due bambini, un uomo e una donna che si trovavano a bordo dei veicoli coinvolti. La scena dell’incidente ha richiesto l’intervento immediato delle autorità locali e dei servizi di emergenza.

Il primo ad accorrere sul luogo dell’incidente sono i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, che hanno lavorato instancabilmente per spegnere l’incendio e garantire la sicurezza delle vittime intrappolate nei veicoli danneggiati. Le ambulanze sono arrivate prontamente per trasportare i feriti negli ospedali della zona, dove sono sottoposti alle cure necessarie.

Le operazioni di soccorso sono risultate complesse e delicate, in particolare per i due bambini coinvolti nell’incidente. Uno dei bambini è trasportato in ospedale in condizioni critiche, dichiarato in codice rosso, mentre gli altri feriti ricevono attualmente cure mediche per le loro lesioni.