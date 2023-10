Un incendio doloso è avvenuto a Quadrelle, dove un’auto è data alle fiamme in via Alessandro Manzoni. La rapida risposta dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino ha evitato che le fiamme si propagassero ad un edificio nelle vicinanze, scongiurando una potenziale tragedia. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il rogo ha comunque causato danni significativi al muro e alla recinzione circostante. La situazione è presa in carico dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Baiano, che hanno condotto le indagini necessarie per stabilire la causa e la responsabilità dell’incendio.

Dalle prime indagini dei carabinieri sembrerebbe non esserci dubbi sulla matrice dolosa dell’incendio, suggerendo che l’auto sia finita deliberatamente data alle fiamme. Gli incendi dolosi sono atti criminali gravi che mettono in pericolo non solo la proprietà, ma anche la vita delle persone e l’incolumità delle comunità locali.