Un incidente stradale ha coinvolto in serata un’auto e un autotreno all’area di svincolo dell’autostrada A30, in direzione del casello Napoli Nord, sulla A1. L’auto ha violentemente tamponato l’autotreno, causando gravi danni e intrappolando due persone all’interno del veicolo. I Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Le squadre di soccorso hanno estratto un uomo e una donna, rimasti intrappolati tra le lamiere dell’auto. Dopo aver liberato le vittime, le hanno affidate alle cure del personale medico del servizio di emergenza 118 presente sul posto, per il successivo trasporto in ospedale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è supportato da risorse aggiuntive provenienti dalla sede centrale del Comando, tra cui un’autogru, e da una squadra del Comando di Napoli, giunta dal distaccamento di Afragola. Questi soccorritori hanno fornito assistenza nelle operazioni di salvataggio e soccorso delle vittime intrappolate.

Una volta completate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente per consentire le successive operazioni di rimozione.