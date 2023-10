Nel primo pomeriggio di oggi, la Statale 268 dei Paesi Vesuviani è stata teatro di un brutto incidente che ha gettato nel panico i conducenti lungo questa importante arteria stradale. Un’automobile, con a bordo una donna, si è scontrata con una betoniera poco dopo lo svincolo di Poggiomarino-Boscoreale, in direzione Angri. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ma ciò che è certo è che si sono verificati feriti. Le condizioni della donna coinvolta nell’incidente non sono ancora state rese pubbliche, ma è chiaro che l’impatto tra l’auto e la betoniera è stato di una certa entità, e gli interventi di soccorso sono stati immediatamente necessari. Comunque sul posto sono arrivate due ambulanze per prestare le cure alle persone coinvolte.

L’incidente ha causato il caos nel traffico lungo la Statale 268, con entrambi i sensi di marcia interessati. La congestione del traffico ha reso difficile il passaggio per gli altri conducenti, molti dei quali hanno subito notevoli ritardi nei loro spostamenti. La polizia stradale è giunta sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e agevolare la circolazione veicolare.