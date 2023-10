L’Ente Autonomo Volturno (Eav), che gestisce la ferrovia vesuviana, ha riferito di due atti vandalici che hanno danneggiato i vagoni della Circumvesuviana, uno a Sorrento e l’altro a Baiano. Eav sta ora chiedendo ai passeggeri di segnalare qualsiasi comportamento illecito che accada sui treni della Circumvesuviana, incoraggiando la collaborazione attraverso l’invio di foto e video direttamente all’azienda, anziché la pubblicazione su social media. Nella mattinata di ieri, un atto vandalico ha preso di mira il treno Circumvesuviana partito da Sorrento alle 12:06 in direzione Napoli, causando danni ai vetri dei vagoni in due parti del convoglio.

In un altro episodio, un treno diretto da Baiano a Napoli, partito alle 11:24, ha subito danni alle sedute. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo del personale di pronto intervento, il treno è prontamente riparato e rimesso in servizio.

Eav ha espresso la sua preoccupazione per questi atti vandalici che danneggiano i treni e arrecano disagi ai passeggeri. Invita i cittadini a contribuire alla lotta contro tali comportamenti segnalando incidenti simili con foto e video, ma evitando la pubblicazione sui social media. Questi dati saranno utilizzati per condurre indagini appropriate e, se del caso, applicare sanzioni ai responsabili.