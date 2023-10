Una ‘multa’ verso cui non è ammesso ricorso, dell’importo di 83 euro – se pagata in due giorni ridotta a 56,90 euro – per un’automobile parcheggiata sulle strisce blu a Napoli. Nella causale del pagamento l’indicazione ‘obolo automobilisti’. È quanto si è trovato davanti il segretario della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella, prima di salire a bordo della sua auto stamattina a via Genova. Langella, che aveva pagato il contrassegno per la sosta, sui social spiega:

“Approfondisco immaginando che una ruota sfiorava le strisce blu e quindi probabilmente avevo sbagliato qualcosa. Comincio a chiamare amici esperti e a un certo punto noto causale per contravvenzione ‘obolo’ (offerta). Da non crederci… Si sono inventati l’ennesima truffa. La multa – chiarisce nel suo post su Facebook – non è di Anm né della Polizia municipale di Napoli. Fate attenzione sempre… Truffatori sempre pronti e ingegnosi!”.