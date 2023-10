Nel corso di un’operazione congiunta, gli agenti del Commissariato San Ferdinando di Napoli, in collaborazione con il personale dell’ASL Napoli 1, hanno effettuato un controllo su un food truck. Questo controllo ha portato alla scoperta di diverse irregolarità e carenze significative all’interno dell’attività di ristorazione itinerante.

Irregolarità riscontrate

Durante l’ispezione, sono rilevate diverse irregolarità, che hanno portato a sanzioni pesanti nei confronti del proprietario del food truck: Occupazione abusiva di suolo pubblico: Il food truck è sanzionato per occupazione non autorizzata di suolo pubblico, violando le regolamentazioni in materia di spazi pubblici destinati al commercio.

Irregolare compilazione delle schede di autocontrollo HCCP: Si è riscontrato un’irregolarità nella compilazione delle schede di autocontrollo HCCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), che sono essenziali per garantire standard igienico-sanitari nel settore alimentare.

Carenze igienico-sanitarie: La mancanza di condizioni igienico-sanitarie adeguate all’interno del food truck ha portato a gravi carenze, mettendo a rischio la salute dei consumatori.

Sequestro di alimenti e sanzioni comminate

Gli agenti hanno proceduto al sequestro di circa 40 kg di alimenti rinvenuti in pessima conservazione all’interno del veicolo. Questi alimenti, non conformi alle normative igienico-sanitarie, sono rimossi per garantire la sicurezza dei consumatori.

Inoltre, il proprietario del food truck è multato per un importo complessivo di 5.000 euro a causa delle irregolarità riscontrate, che comprendono le violazioni dell’occupazione abusiva di suolo pubblico, della compilazione irregolare delle schede di autocontrollo e delle carenze igienico-sanitarie.

Violazione del codice della strada e ulteriori sanzioni

Ulteriori irregolarità sono scoperte riguardo al veicolo utilizzato per l’attività di ristorazione. Il veicolo non era in regola con le revisioni periodiche, violando le norme del codice della strada. Pertanto, è comminata un’altra sanzione per questa infrazione, contribuendo ulteriormente all’importo delle multe emesse.