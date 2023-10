“Nella vita abbiamo sempre fatto del bene ma oggi possiamo dire che capisci davvero che tutti i tuoi sacrifici possono essere distrutti… ma con la nostra forza nessuno mai ci abbatterà perché insieme siamo una forza! Torneremo più forti di prima”. A parlare, con un video postato sui social, sono i titolari della pizzeria “Esprimiamo la nostra solidarietà ai titolari della Pizzeria Italia di Corso Secondigliano, a Napoli, andata a fuoco due giorni fa verosimilmente a causa di un attentato incendiario. A rendere nota la diffusione del video è il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui si sono rivolti molti cittadini del posto per segnalare l’episodio.

“Secondo le prime indiscrezioni, – fa sapere Borrelli – sembrerebbe che l’incendio sia innescato dal lancio di una bottiglia piena di liquido infiammabile. I proprietari hanno sporto regolare denuncia presso il commissariato di Secondigliano: gli agenti stanno effettuando verifiche, sono al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza”. Borrelli chiede agli inquirenti “di chiarire al più presto la vicenda e di individuare gli eventuali responsabili e la dinamica dei fatti. Fare commercio e impresa qui, soprattutto in certe zone a rischio, diventa ogni giorno più difficile ma lo Stato ha il dovere di tutelare i lavoratori e i commercianti onesti. Noi continueremo a sostenere chiunque operi e viva in territori dove spesso la camorra ha spadroneggiato in modo brutale nel disinteresse delle istituzioni”.