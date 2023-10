Con la chiusura del cerchio per i prossimi bonus da inserire nella manovra, una delle misure più attese è pronta per essere erogata: il bonus carburante da 80 euro. Questa iniziativa è finalizzata a fornire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà economica a fronte dell’aumento dei prezzi dei carburanti. Ecco cosa c’è da sapere su questa misura e su come accedere al beneficio.

A Chi è Rivolto il Bonus Carburante?

Il bonus carburante da 80 euro sarà erogato a circa 1 milione e 300mila famiglie, in particolare ai nuclei familiari che sono già in possesso della social card “Dedicata a te”. Questa tessera prepagata è stata distribuita in precedenza ai nuclei con un reddito ISEE non superiore a 15mila euro, al fine di fornire un supporto economico per affrontare le spese quotidiane.

Utilizzo Flessibile per la Spesa e il Carburante

Un aspetto importante di questo bonus è la sua flessibilità. Gli 80 euro saranno accreditati sulla social card “Dedicata a te,” che è già utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari presso i supermercati, come previsto per i 382,50 euro inizialmente caricati sulla carta. Questo significa che le famiglie che non possiedono un’auto o una moto potranno comunque beneficiare del bonus, utilizzandolo per fare la spesa.

Inoltre, il decreto energia modifica il regolamento di utilizzo della carta “Dedicata a te,” consentendo di utilizzare i fondi per l’acquisto di carburanti e per abbonamenti ai mezzi pubblici. Questa flessibilità dà alle famiglie più opzioni per utilizzare il bonus in base alle loro esigenze.

Ricarica Extra

Per quanto riguarda la tempistica, l’accredito dei 80 euro aggiuntivi per l’acquisto di carburanti è previsto per novembre. Il governo ha stanziato 100 milioni di euro per questa iniziativa. Ad ottobre è iniziato un monitoraggio delle spese per verificare se i fondi inizialmente stanziati sono completamente utilizzati. Se dovesse rimanere una parte dei fondi disponibili, questa sarà redistribuita tra i beneficiari, seguendo gli stessi criteri di priorità utilizzati per l’accredito del contributo iniziale.

Chi è già in possesso della carta “Dedicata a te” non dovrà compiere alcuna azione aggiuntiva per richiedere il nuovo bonus, ma dovrà solo attendere che sia accreditato automaticamente sulla propria tessera prepagata.