Un profondo vortice proveniente dall’Atlantico sta portando una perturbazione destinata a interessare gran parte delle regioni centro-settentrionali dell’Italia. Questo sistema meteorologico è stato denominato “ciclone Medusa” e, almeno fino a mercoledì 18 ottobre, non porterà condizioni meteorologiche particolarmente intense. Tuttavia, da giovedì 19 ottobre, ci aspettiamo un peggioramento significativo delle condizioni meteorologiche in molte aree del Paese.

Nord Italia:

Al Nord, ci aspettiamo scenari tipicamente autunnali con forti piogge, temporali e una marcata diminuzione delle temperature. Il cielo sarà coperto da nubi compatte, ma, nonostante ciò, la situazione dovrebbe rimanere in generale asciutta. Le temperature massime si manterranno tra i 14 e i 19 gradi Celsius.

Centro Italia:

Nel Centro Italia, ci sarà una spiccata instabilità atmosferica con possibilità di piogge. Le piogge saranno più intense al primo mattino su basse Marche, Abruzzo e nell’entroterra del Lazio. Tuttavia, nel corso della giornata, ci attendiamo un progressivo attenuarsi delle precipitazioni, con parziali schiarite altrove. Le temperature massime si manterranno tra 19 e 24 gradi Celsius.

Sud Italia:

Al Sud dell’Italia, sembrerà ancora essere praticamente estate, con condizioni meteorologiche più stabili rispetto alle altre regioni. Tuttavia, ci saranno possibili piovaschi e temporali sui settori peninsulari, mentre altrove si potranno godere giornate più soleggiate. Le temperature massime saranno comprese tra 23 e 28 gradi Celsius.

Le previsioni meteo per il prossimo weekend indicano un’alta probabilità di condizioni autunnali con piogge in gran parte del Paese. La situazione meteorologica sarà quindi da tenere sotto controllo, poiché il ciclone Medusa continuerà a influenzare il clima italiano. Restate aggiornati sulle previsioni e prendete le necessarie precauzioni in caso di pioggia o temporali.